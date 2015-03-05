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«الأزهر» يطلق قافلة دعوية توعوية إلى مدارس الجيزة الأسبوع المقبل

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«الأزهر» يطلق قافلة دعوية توعوية إلى مدارس الجيزة الأسبوع المقبل «الأزهر» يطلق قافلة دعوية توعوية إلى مدارس الجيزة الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع المقبل قافلة دعوية توعوية تضم علماء من الأزهر الشريف إلى مدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لعقد عدة لقاءات وندوات مع المعلمين والطلاب لتحصين طلاب المدارس ضد الدعوات الهدامة التي تجنح بهم بعيدا عن سماحة الإسلام ورحمته العامة.

وأوضح بيان لمشيخة الأزهر اليوم الخميس، أن تنظيم تلك القوافل يأتى فى إطار التنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، وفي ضوء اهتمام الأزهر ومؤسساته الدعوية والتربوية بتجديد الفكر الديني، ورعايته للنشء روحيا وثقافيا وتربويا وتنفيذ لتوصيات مؤتمر الأزهر للتصدى للإرهاب الذى عقد فى شهر ديسمبر الماضى.

وأضاف البيان أنه من المقرر عقد ندوة علمية كبرى لعلماء الأزهر الشريف بقاعة مدرسة السعيدية الثانوية بنين بالجيزة يوم الأحد المقبل، فى إطار تلك القافلة الدعوية، وبحضور الطلاب والمعلمين ومديري الإدارات التعليمية والاتحادات الطلابية بالمديرية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وللرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، لتوضيح سماحة الدين، على أن يتبعها لقاءات أخرى فى العديد من مدارس الجيزة.

 

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