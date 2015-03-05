"الخارجية" تحذر المصريين مجدداً من التوجه إلى ليبيا بطريقة غير شرعية

جددت وزارة الخارجية تحذيراتها للمواطنين المصريين بضرورة الامتناع الكامل عن التوجه إلى ليبيا بصورة غير شرعية، سواء بغرض العمل أو القيام بهجرة غير شرعية لدول ثالثة، وذلك فى ظل الظروف الأمنية الراهنة التى تشهدها البلاد خاصة مع انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية والمخاطر المباشرة التى قد يتعرض لها المواطنون فى ظل المعارك الدائرة هناك.

وناشد السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية المواطنين المصريين الالتزام التام بالقرار الصادر عن الحكومة المصرية بحظر السفر إلى ليبيا تحت أى مبرر فى ظل المخاطر الراهنة التى قد تواجههم هناك.

وأهاب عبد العاطى مجددا بالمصريين بليبيا ضرورة توخى الحيطة والحذر وعدم التحرك خارج مناطق العمل والإقامة، والابتعاد الكامل عن مناطق الاشتباكات والتوتر.

وأشار السفير بدر عبد العاطى إلى أنه فى حالة استشعار وجود تهديد مباشر على حياة المواطنين فى أى منطقة داخل ليبيا يتعين عليهم التحرك بشكل هادئ بعيدا عن هذه المنطقة وعدم التحرك فى جماعات واللجوء إلى مناطق أكثر هدوءا داخل ليبيا.