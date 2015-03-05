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وزير الداخلية يصل معسكر قوات الأمن بطريق السويس للاحتفال بيوم المجند

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وزير الداخلية يصل معسكر قوات الأمن بطريق السويس للاحتفال بيوم المجند وزير الداخلية يصل معسكر قوات الأمن بطريق السويس للاحتفال بيوم المجند
وصل منذ قليل، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إلى معسكر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن على طريق السويس، لحضور الاحتفال بيوم المجند الذى أقامته إدارة تدريب قوات الأمن، والذى يشهد تكريم المجندين المتميزين فى كافة المهام الموكلة إليهم فى مجال الأنشطة المختلفة بإدارات قوات الأمن.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل المقام بمعسكر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن على طريق السويس، بعرض عسكرى عام وبيانات تدريبية على المهام الأمنية المختلفة للقوات، والتى تظهر مدى الإعداد الجيد والتدريب المستمر للمجندين، حيث يتم إعدادهم للعمل فى جهاز الشرطة وفق استراتيجية تدريبية لأحدث مناهج التدريب، وذلك باعتبارهم أحد أهم ركائز وزارة الداخلية.

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مصر 365