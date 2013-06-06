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نفوق 7 رؤوس ماشية واحتراق 3 أفدنة نخيل ومنزلين في حريق هائل بالوادي الجديد‎

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نفوق 7 رؤوس ماشية واحتراق 3 أفدنة نخيل ومنزلين في حريق هائل بالوادي الجديد‎ نفوق 7 رؤوس ماشية واحتراق 3 أفدنة نخيل ومنزلين في حريق هائل بالوادي الجديد‎

أرشيفية – لنفوق رؤؤس ماشية فى حريق

نشب حريق بمنطقة السبط البحري بالخارجة أدي إلي نفوق 7 رؤوس ماشية واحتراق 3 أفدنة مزروعة بالنخيل ومنزلين في حريق مروع بالوادي الجديد‎.

وكان تلقى اللواء محمد ناصر العنترى مساعد وزير الداخلية مديرامن الوادى الجديد من وحدات الدفاع المدنى يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة السبط البحرى بالخارجة وفور وصول البلاغ تحركت سيارات المطافئ الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران .

و أسفر الحريق عن احتراق مئات الأشجار من النخيل على مساحة 3 أفدنة كما احترق منزلين لصاحبيهما سيد نبات وعبد العزيز محمد صالح ونفوق 7 رؤوس ماشية بسبب سرعة الرياح التى امتدت للمناطق السكنية وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وانتقلت وحدات الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحرر المحضر رقم 2098 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2013م وتمت إحالته للنيابة التى تباشر التحقي.

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