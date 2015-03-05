غياب نور الشريف ويحيي الفخراني ومحمود عبد العزيز عن رمضان 2015

رفض الفنان المصري يحي الفخراني عدد من العروض التلفزيونية التي عُرضت عليه هذا العام، ليقدمها في السباق الرمضاني المقبل، وقرر الاكتفاء بمسلسله الكارتوني الذي قدمه للأطفال على مدار الأعوام الأربعة الماضية "قصص القرآن".

وكانت آخر أعمال الفخراني من خلال مسلسل "دهشة"، الذي عُرض العام الماضي.

كما أنه من المحتمل أن يغيب الفنان نور الشريف لسببين عن رمضان المقبل؛ أولهما هو مرضه والثاني أن المسلسل الذي كان قد تعاقد على تقديمه مع المنتج محمد فوزي وهو "أولاد منصور التهامي" لم تستكمل كتابته حتى الأن،علماً بأنه سيكون مؤلف من 60 حلقة.

وكان الشريف قد غاب أيضاً العام الماضي، ولم يقدم أي أعمال تلفزيونية ليكون العمل الأخير له هو مسلسل "خلف الله" الذي عُرض منذ عامين.

من جهته، لم يتعاقد الفنان محمود عبد العزيز حتى الآن، على تقديم أي مسلسل رمضان المقبل وهو ما يشير إلى غيابه أيضاً، وكانت آخر أعماله من خلال مسلسل "جبل الحلال" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً على كافة المستويات.

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