علماء أمريكيون يتوصلون لعلاج هرمونى جديد يكافح البدانة والسكر

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى تطوير علاج هرمونى يحاكى آثار ممارسة الرياضة ويكافح زيادة الوزن الذى يسببها اتباع نظام غذائى مرتفع الدهون

فقد أظهرت النتائج المتوصل إليها إلى أن الهرمون المكتشف حديثا، وأطلق عليه اسمMOTS - c، يلعب دورا فى عكس تراكم الدهون الناجم عن اتباع نظام غذائى ملىء بالدهون ومقاومة بالأنسولين التى قد تؤدى إلى زيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى.

وقال الباحث "ليونارد ديفيس" أستاذ علم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا والمشرف فى تطوير الأبحاث "إن هذا الاكتشاف يمثل تقدما كبيرا فى تحديد علامات جديدة للأمراض المرتبطة بالتقدم فى العمر مثل مرض السكر".

ولاختبار آثار هرمون MOTS - cقام الفريق البحثى بحقن الهرمون فى مجموعة من الفئران التى تم تغذيتها من خلال إتباع نظاما غذائيا مليئا بالدهون، والتى عادة ما يسبب لها الإصابة بالسمنة المفرطة وتطوير مقاومة الأنسولين حيث لوحظ أن الحقن لا يقمع فقط الآثار السلبية للنظام الغذائى للدهون بل يعكس مقاومة الأنسولين أحد العوامل التى تسبق الإصابة بمرض السكر.

وأوضح أستاذ علم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا أن شركة التكنولوجيا الحيوية المعنية بتطوير الأبحاث على الهرمون من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على الإنسان فى غضون الثلاث سنوات المقبلة.