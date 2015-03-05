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طرح كريم طبيعى من الزيوت لعلاج آلام المفاصل بفرنسا

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طرح كريم طبيعى من الزيوت لعلاج آلام المفاصل بفرنسا طرح كريم طبيعى من الزيوت لعلاج آلام المفاصل بفرنسا
طرح مؤخرا فى الصيدليات الفرنسية أحدث علاج من الزيوت الطبيعية لعلاج آلام المفاصل التى يعانى منها البعض خاصة فى فصل الشتاء مع تزايد البرودة والجفاف.

هو جيل الكريم المعروف باسم / هـ 102 سنسيال اليمون / والذى يحتوى على 18 نوع من الزيوت الطبيعية.

وهذا الجيل الجديد يساعد فى تخفيف الألم الظهر والركبة والرقبة والمفاصل الأخرى والذى تسبب التصلب والتيبس مما يجعلك تشعر بالألم المبرح ويكفى وضع هذا الكريم فى الصباح والمساء حتى تتخلص نهائيا من هذه الآلام اليومية وخاصة مع الاستيقاظ كل صباح.

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