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محافظ قنا: ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم و 580 لتر سولار مهربة للسوق السوداء

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محافظ قنا: ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم و 580 لتر سولار مهربة للسوق السوداء محافظ قنا: ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم و 580 لتر سولار مهربة للسوق السوداء

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن مباحث بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تمكنت من ضبط 580 لتر سولار تم تجميعها بغرض بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم 4499 جنح قوص ضد محطة بنزين قوص الجديدة وصاحبتها “شيماء ، م “.

وأضاف أنه تم ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز زنة 50 كيلو بالسيارة رقم 2961 نقل الأقصر قيادة السائق ” أحمد ، ا ، م ” من مركز الأقصر بغرض تهريبها والبيع بالسوق السوداء وتم تحرير محضر رقم ” 2445 ” جنح قوص.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية لضبط المهربين، حرصًا علي عدالة التوزيع ووصول المواد التموينية المدعمة لمستحقيها.

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أونا

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