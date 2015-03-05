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مد أجل النطق بالحكم على 67 إخواني متهمين في أحداث العنف بسوهاج لـ7 مايو المقبل

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مد أجل النطق بالحكم على 67 إخواني متهمين في أحداث العنف بسوهاج لـ7 مايو المقبل مد أجل النطق بالحكم على 67 إخواني متهمين في أحداث العنف بسوهاج لـ7 مايو المقبل

صورة أرشيفية

 

قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز مد اجل النطق بالحكم على 67 من المنتمين لجماعة الإخوان بينهم 12 محبوسين متهمين في واقعة محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة 7 مايو القادم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام مبني ديوان عام محافظة سوهاج، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي علي قوات تأمين المبني، والشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع سوهاج والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وكانت المحكمة قد أجلت المحاكمة إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم، إلا أن المحكمة مدت اليوم أجل النطق بالحكم إلى جلسة 7 مايو القادم.

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