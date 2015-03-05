خالد حنفي: تطوير 10 شون ترابية وإنشاء صومعة ومنطقتين لوجستيتين بمنحة إيطالية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن إيطاليا سوف تقوم بتطوير10 شون ترابية وتحويلهم الي شون حديثة وإنشاء صومعة لتخزين الاقماح والحبوب وإقامة منطقتين لوجستيتين وذلك في 8 محافظات بقيمة 45 مليون دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع من فابيو منيتي رئيس مكتب التعاون الفني بالسفارة الايطالية بالقاهرة وجويدو بنيفنتو خبير الشون والصوامع الايطالي والدكتور إسماعيل الفرماوي مستشار وحدة التعاون الفني وياسين مبارك رئيس وحدة إسقاط الديون الايطالية والذي شهده محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع وفيصل عيد نائب الشركة القابضة والدكتور محمد بدر القائم بأعمال نائب اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية ودينا حامد معاون وزير التموين والسفير أحمد ابو الخير مستشار وزارة التموين.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة عقب الاجتماع أن الجانب الايطالي سوف يقوم بهذه المشروعات ضمن برنامج مبادلة الديون الموقع بين مصر وإيطاليا لانشاء صوامع وتطوير وتحديث الشون الترابية وإقامة مناطق لوجستية للحبوب والخضر والفاكهة للحد من المهدر منها وتقليل تكاليف النقل لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة مشيرا الي أن المحافظات التي سيتم إقامة المشروعات بها هي الشرقية ودمياط والبحر الاحمر والاسماعيلية وبني سويف وكفر الشيخ ومرسي مطروح وسوهاج.