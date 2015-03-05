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الخارجية تجدد تحذيراتها من السفر إلى ليبيا

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الخارجية تجدد تحذيراتها من السفر إلى ليبيا الخارجية تجدد تحذيراتها من السفر إلى ليبيا

 

الخارجية المصرية

جددت وزارة الخارجية، تحذيرها للمواطنين المصريين من السفر إلى ليبيا، وذلك بسبب سوء الأوضاع وانتشار الجماعات الإرهابية والمسلحة.

وأصدرت الخارجية بيانًا جاء فيه: فتجدد وزارة الخارجية تحذيراتها المتكررة للمواطنين المصريين بضرورة الامتناع الكامل عن التوجه إلى ليبيا بصورة غير شرعية سواء بغرض العمل أو القيام بهجرة غير شرعية لدول ثالثة، وذلك في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد خاصة مع انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية والمخاطر المباشرة التي قد يتعرض لها المواطنون في ظل المعارك الدائرة هناك.

وناشد المتحدث باسم وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالالتزام التام بالقرار الصادر عن المصرية بحظر السفر إلى ليبيا تحت اي مبرر في ظل المخاطر الراهنة التي قد تواجههم هناك.

وأهاب السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم الخارجية مجددا بالمصريين بليبيا ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التحرك خارج مناطق العمل والإقامة ، والابتعاد الكامل عن مناطق الاشتباكات والتوتر. وأشار إلى انه في حالة استشعار وجود تهديد مباشر على حياة المواطنين فى اى منطقة داخل ليبيا يتعين عليهم التحرك بشكل هادئ بعيدا عن هذه المنطقة وعدم التحرك في جماعات واللجوء الي مناطق أكثر هدوءا داخل ليبيا.

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