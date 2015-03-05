نشاط ملحوظ للقوات الجوية التركية فى دياربكر لمواجهة "داعش"

تشهد مدينة دياربكر بجنوب شرقى تركيا تحركات جوية مكثفة فى ظل إقلاع وهبوط عدة طائرات حربية من طراز إف–16 قبل شن عملية عسكرية لتحرير مدينة الموصل بشمالى العراق، فيما وجهت قيادة القوات الجوية تعليمات لانتقال 25 طائرة حربية من طراز إف–16 إلى القاعدة الجوية الثامنة فى دياربكر لتعزيز قواتها الجوية هناك.

وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية اليوم الخميس أن قيادة القوات الجوية رفعت أعداد مقاتلاتها الجوية تحسبا من تهديدات تنظيم داعش ضد تركيا، قبل وبعد عملية تحرير الموصل خلال الفترة القادمة، حيث انتقلت 25 طائرة حربية من القواعد العسكرية فى إسكيشهير وباليكسير وآماسيا إلى القاعدة الجوية فى دياربكر وفقا لتعليمات قيادة القوات الجوية.

وستقوم الطائرات المقاتلة بتأمين عملية الكشف الجوى والسيطرة قبل تحرير مدينة الموصل وبعدها وستكون الطائرات المقاتلة مستعدة لاحتمالات تنفيذ أعضاء تنظيم داعش الإرهابى هجمات داخل الأراضى التركية قبل وبعد عملية الموصل بهدف الانتقام من تركيا.

وفى سياق متصل، ذكرت مصادر عسكرية أن انضمام تركيا للعملية العسكرية لتحرير الموصل فى الربيع القادم من قبل القوات الأمريكية والعراقية والكردية غير واضح، مؤكدة أن تركيا، مع ذلك، اتخذت كافة تدابيرها العسكرية، وخاصة الجوية، داخل أراضيها لمواجهة هجمات إرهابية محتملة من أعضاء تنظيم داعش قبل أو بعد عملية تحرير الموصل.

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