أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نشاط ملحوظ للقوات الجوية التركية فى دياربكر لمواجهة "داعش"

Google+ Print
نشاط ملحوظ للقوات الجوية التركية فى دياربكر لمواجهة "داعش" نشاط ملحوظ للقوات الجوية التركية فى دياربكر لمواجهة "داعش"
تشهد مدينة دياربكر بجنوب شرقى تركيا تحركات جوية مكثفة فى ظل إقلاع وهبوط عدة طائرات حربية من طراز إف–16 قبل شن عملية عسكرية لتحرير مدينة الموصل بشمالى العراق، فيما وجهت قيادة القوات الجوية تعليمات لانتقال 25 طائرة حربية من طراز إف–16 إلى القاعدة الجوية الثامنة فى دياربكر لتعزيز قواتها الجوية هناك.

وذكرت محطة إن.تي.في. التركية اليوم الخميس أن قيادة القوات الجوية رفعت أعداد مقاتلاتها الجوية تحسبا من تهديدات تنظيم داعش ضد تركيا، قبل وبعد عملية تحرير الموصل خلال الفترة القادمة، حيث انتقلت 25 طائرة حربية من القواعد العسكرية فى إسكيشهير وباليكسير وآماسيا إلى القاعدة الجوية فى دياربكر وفقا لتعليمات قيادة القوات الجوية.

وستقوم الطائرات المقاتلة بتأمين عملية الكشف الجوى والسيطرة قبل تحرير مدينة الموصل وبعدها وستكون الطائرات المقاتلة مستعدة لاحتمالات تنفيذ أعضاء تنظيم داعش الإرهابى هجمات داخل الأراضى التركية قبل وبعد عملية الموصل بهدف الانتقام من تركيا.

وفى سياق متصل، ذكرت مصادر عسكرية أن انضمام تركيا للعملية العسكرية لتحرير الموصل فى الربيع القادم من قبل القوات الأمريكية والعراقية والكردية غير واضح، مؤكدة أن تركيا، مع ذلك، اتخذت كافة تدابيرها العسكرية، وخاصة الجوية، داخل أراضيها لمواجهة هجمات إرهابية محتملة من أعضاء تنظيم داعش قبل أو بعد عملية تحرير الموصل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365