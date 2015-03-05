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مصادر غربية : واشنطن تدرس خطة لتأمين «مظلة نووية» لدول الخليج

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مصادر غربية : واشنطن تدرس خطة لتأمين «مظلة نووية» لدول الخليج مصادر غربية : واشنطن تدرس خطة لتأمين «مظلة نووية» لدول الخليج
أعلنت مصادر غربية لصحيفة "الحياة" اللندنية فى طبعتها ، إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى سيطرح فى الرياض التى وصل إليها أمس، خطة تدرسها إدارة الرئيس باراك أوباما لتأمين «مظلة نووية لحلفائها فى الخليج» تضمن الدفاع عن المنطقة ضد أى اعتداء نووى تشنّه إيران أو جهة أخرى.

وبحسب الصحيفة أكدت المصادر أن المحادثات التى تجريها واشنطن مع حلفائها فى مجلس التعاون الخليجى حول الملف النووى الإيراني، هى فى «غالبيتها دفاعية وتطال تفاصيل المفاوضات مع إيران وإمكان تأمين مظلة نووية أمريكية لدول الخليج، لحمايتها من أى خطر نووي».

وستكون هذه المظلة، إذا ترجمت واقعا، مشابهة للتى تؤمنها واشنطن لليابان وكوريا الجنوبية ودول حلف الأطلسي، ولحماية تلك الدول من اعتداء نووي، دون اضطرارها إلى تطوير قدرات ذرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيرى كان قد رفض، بعد محادثات مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف فى مدينة "مونترو" السويسرية دامت ثلاثة أيام، دعوات إلى «إذعان» طهران من أجل تسوية ملفها النووي، لكنه شدد على أن أميركا تسعى إلى «اتفاق صحيح» يحظى بمباركة المجتمع الدولى.
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