مسؤول محلى : مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية ويحرقون سيارتين

قال مسؤول محلى فلسطينى يوم الخميس إن مستوطنين هاجموا قرية المغير شمال شرق رام الله وأحرقوا سيارتين وكتبوا شعارت مناهضة للعرب.

وأضاف فرج النعسان رئيس مجلس محلى القرية لرويترز "عند الساعة الرابعة والنصف استيقظ احد المواطنين على النار تشتعل فى سيارته وتمكن من اخماد النار فيها وكان بداخلها الشاكوش الذى تم كسر الزجاج به."

وتابع قائلا "كما تم حرق سيارة اخرى لمواطن يسكن فى أطراف القرية وكتبت شعارات باللغة العبرية على جدار منزله منها الموت للعرب والعلا لليهود موقعة من جماعة تدفيع الثمن هذا المواطن شاهد المستوطنين وهم يهربون وكانت هناك سيارة بانتظارهم.."

وأوضح النعسان انه قبل شهرين تقريبا أحرق المستوطنون احد مساجد القرية وفى عام 2013 أحرقوا مسجدا آخر.

ولم يصدر تعقيب فورى من الجانب الاسرائيلى على هذه الحادثة التى سبقها قبل عدة ايام احراق مسجد فى قرية بالقرب من بيت لحم واحراق مدرسة تابعة لكنيسة فى القدس

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