أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسؤول محلى : مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية ويحرقون سيارتين

Google+ Print
مسؤول محلى : مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية ويحرقون سيارتين مسؤول محلى : مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية ويحرقون سيارتين
قال مسؤول محلى فلسطينى يوم الخميس إن مستوطنين هاجموا قرية المغير شمال شرق رام الله وأحرقوا سيارتين وكتبوا شعارت مناهضة للعرب.

وأضاف فرج النعسان رئيس مجلس محلى القرية لرويترز "عند الساعة الرابعة والنصف استيقظ احد المواطنين على النار تشتعل فى سيارته وتمكن من اخماد النار فيها وكان بداخلها الشاكوش الذى تم كسر الزجاج به."

وتابع قائلا "كما تم حرق سيارة اخرى لمواطن يسكن فى أطراف القرية وكتبت شعارات باللغة العبرية على جدار منزله منها الموت للعرب والعلا لليهود موقعة من جماعة تدفيع الثمن هذا المواطن شاهد المستوطنين وهم يهربون وكانت هناك سيارة بانتظارهم.."

وأوضح النعسان انه قبل شهرين تقريبا أحرق المستوطنون احد مساجد القرية وفى عام 2013 أحرقوا مسجدا آخر.

ولم يصدر تعقيب فورى من الجانب الاسرائيلى على هذه الحادثة التى سبقها قبل عدة ايام احراق مسجد فى قرية بالقرب من بيت لحم واحراق مدرسة تابعة لكنيسة فى القدس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365