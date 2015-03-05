"سى إن إن" تطلق حملة ضد التحرش الجنسى فى الوطن العربى

أطلقت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، حملة إعلامية ضد التحرش الجنسى فى الوطن العربى بمناسبة يوم المرأة العالمى فى 8 مارس الجارى، مؤكدة على موقعها الإلكترونى باللغة العربية أنه لا يخفى على أحد هذه الأيام انتشار ظاهرة التحرش الجنسى بالنساء، وهى المشكلة التى لا تنحصر بالمجتمعات العربية فحسب، بل تمتد إلى مجتمعات آسيوية، وأوروبية، وأمريكية.

وتابع الموقع "هناك الكثير من الحوادث الفردية التى أثارت الرأى العام، وعصفت بالمجتمعات على أرض الواقع وعلى أرض وسائل التواصل الاجتماعى، غير أنها ما تلبث أن تهدأ، وينساها العالم، لتعود وتشتعل من جديد بمجرد سقوط ضحية جديدة".

وأضافت الشبكة أن الكثير من المثقفين والعاملين فى مجال حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص يعتبرون أن الجهل هو العدو الأساسى للإنسان فى أى مجتمع، وأنه بعدم معرفة المرأة لحقوقها، أو الرجل بحدوده وواجباته، ستبقى النساء فى المجتمع فريسة سهلة لأى محاولة للتحرش أو الاستغلال. ومن هنا، جاءت الرغبة فى زيادة الوعى بهذه الظاهرة، والتعرف إلى رأى مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بها، والطرق التى يمكن أن تؤدى إلى الحد منها.

وتحمل الحملة عنوان "أنا ضد التحرش الجنسى، ماذا عنك؟" لتعبر عن رأى معارضى هذه الظاهرة، ولتوحيد الجهود من أجل خلق نقاش إلكترونى اجتماعى يسعى لزيادة الوعى بها.

ويعتزم موقع CNN بالعربية نشر سلسلة من المواضيع من البلدان العربية التى تسلط الضوء على وضع المرأة احتفاءً بمناسبة يوم المرأة العالمى، فضلاً عن استطلاعات لرأى الجمهور حول النساء الملهمات فى ميادين السياسة، والإعلام، والفن، وحقوق الإنسان.