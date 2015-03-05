تنفيذ 805 حكم قضائي وضبط 1852 مخالفة مرورية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى ، أسفرت عن تنفيذ نحو 805 حكما قضائيا ، وضبط 1852 مخالفة مرورية متنوعة و49 دراجة بخارية بدون ترخيص.

تلقى اللواء اسامة متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن تنفيذ 805 حكما قضائياً ، وضبط 1852 مخالفة مرورية متنوعة و49 دراجة بخارية بدون لوحات.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 805 حكما قضائياً منهم قضايتين جنايات ، و580 حبس جزئى و44 حبس مستأنف و121 غرامات جزئية و6 غرامات مستأنفة و52 مخالفات .