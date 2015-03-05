الرئيس السيسى يجتمع اليوم بالمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، اجتماعا مع أعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وذلك فى إطار سلسلة اجتماعات الرئيس مع المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، والتى كان قد صدر قرار جمهورى بإنشائها وعددها ٤ مجالس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع أمس الأول، بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، حيث استهل الرئيس الاجتماع الأول مع أعضاء المجلس بالتأكيد على دور الاقتصاد كمكون رئيسى يساهم فى تحقيق الهدف الأساسى للمرحلة الحالية، والذى يتمثل فى تثبيت دعائم الدولة المصرية، ومن ثم فإن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم فى النهوض بمصر اقتصادياً، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة فى مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد فى عدد من القطاعات الحيوية فى الدولة، ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.

تفاصيل لقاء السيسى ووكيل أمين عام الأمم المتحدة.. الرئيس يؤكد اهتمام مصر بقطاع الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.. ويعد بالتوصل لاتفاق حول تغير المناخ فى مؤتمر الاتفاقية الإطارية بباريس ديسمبر المقبل

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