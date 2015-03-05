بالفيديو..السفارة الأمريكية تعلن استقرار الحالة الصحية لسفيرها فى كوريا الجنوبية

أعلنت السفارة الأمريكية فى كوريا الجنوبية أن حالة السفير مارك ليبرت الصحية مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية فى إحدى مستشفيات سول، اليوم الخميس تم خلالها قطب جرح فى وجهه بواسطة 80 غرزة

وكان رجل يحمل شفرة حلاقة قد هاجم السفير الامريكى لدى استعداده لإلقاء محاضرة حول آفاق السلام فى شبه الجزيرة الكورية بوسط العاصمة سول ، إلا أنه تم اعتقاله ويجرى استجوابه من قبل قوات الشرطة .

وقد ردد منفذ الهجوم - الذى أدانته الخارجية الأمريكية - هتافات مناهضة للحرب، فى الوقت الذى بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع مناورات عسكرية مشتركة، مما رفع حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية.