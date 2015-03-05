اليوم.. وزير الداخلية يشهد الاحتفال بيوم المجند

يشهد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، الاحتفال بيوم المجند، الذى أقامته الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، والذى يشهد تكريم المجندين المتميزين فى كافة المهام الموكلة إليهم فى مجال الأنشطة المختلفة بإدارات قوات الأمن.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل المقام بمعسكر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن على طريق السويس، بعرض عسكرى عام وبيانات تدريبية على المهام الأمنية المختلفة للقوات، والتى تظهر مدى الإعداد الجيد والتدريب المستمر للمجندين، حيث يتم إعدادهم للعمل فى جهاز الشرطة وفق استراتيجية تدريبية لأحدث مناهج التدريب، وذلك باعتبارهم أحد أهم ركائز وزارة الداخلية.