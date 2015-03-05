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أول صور لانفجار قنبلة بمحطة سكك حديد كوم أمبو بأسوان

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أنقذت العناية الإلهية مئات الركاب، بعد انفجار قنبلة محلية الصنع على رصيف محطة سكة حديد كوم أمبو، بمحافظة أسوان، قبل وصول القطار 163 القادم من محافظة الإسكندرية بدقائق معدودة.

محطة كوم أمبو بعد الانفجار - 2015-03 - اليوم السابع
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محطة كوم أمبو بعد الانفجار

أثار انفجار قنبلة بمحطة سكة حديد كوم أمبو - 2015-03 - اليوم السابع
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أثار انفجار قنبلة بمحطة سكة حديد كوم أمبو

وتبين من التحريات الأولية، أن مجهولين قاموا بزرع قنبلة محلية الصنع، بجوار منفذ بيع لإحدى شركات المحمول على رصيف محطة سكة حديد كوم أمبو، تزامناً مع صلاة الفجر.

اشتعال النيران فى منفذ بيع لإحدى شركات المحمول - 2015-03 - اليوم السابع
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اشتعال النيران فى منفذ بيع لإحدى شركات المحمول

قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق - 2015-03 - اليوم السابع
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قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق

أسفر الانفجار عن اشتعال النيران بمنفذ بيع شركة المحمول، وتحطم نوافذ استراحة للركاب وسنترال تابع لشركة المصرية للاتصالات، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

انتقل إلى موقع الانفجار فريق بحث، وفريق من النيابة العامة لمعاينة أثار موقع الانفجار، ومحاولة الوصول إلى تفاصيل الحادث الإرهابى.

تحطم نوافذ واحتراق منفذ بيع شركة محمول بكوم أمبو - 2015-03 - اليوم السابع
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تحطم نوافذ واحتراق منفذ بيع شركة محمول بكوم أمبو

تناثر أخشاب وزجاج نتيجة الانفجار - 2015-03 - اليوم السابع
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تناثر أخشاب وزجاج نتيجة الانفجار

تحطم زجاج نوافذ استراحة المحطة - 2015-03 - اليوم السابع
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تحطم زجاج نوافذ استراحة المحطة

أثار تحطم الاستراحة من الداخل - 2015-03 - اليوم السابع
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أثار تحطم الاستراحة من الداخل

احتراق منفذ شركة "محمول" فى انفجار عبوة بدائية بمحطة سكة حديد كوم أمبو

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