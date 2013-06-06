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هل يتسبب سامي الجابر في رحيل القحطاني عن الهلال؟

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هل يتسبب سامي الجابر في رحيل القحطاني عن الهلال؟ هل يتسبب سامي الجابر في رحيل القحطاني عن الهلال؟

أشارت تقارير صحفية سعودية أن ياسر القحطاني مهاجم الهلال قد يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر برنامج "أكشن يا دوري" على قناة (MBC) الفضائية أن إدارة الهلال تفكر في إعارة القحطاني لأحد الأندية الخليجية حتى نهاية عقده.

وعزز هذه التقارير الخلاف السابق بين سامي الجابر المدير الفني الجديد للهلال والقحطاني.

وكان الثنائي السعودي قد دخلا في خلاف منذ سنوات عندما كان الجابر مديرا للكرة بالهلال وهو ما اضطر القحطاني للرحيل إلى العين الإماراتي على سبيل الإعارة.

ورفض تركي المقيرن وكيل أعمال القحطاني التعليق على هذه التقارير مؤكدا أن اللاعب مرتبط بعقد مع الهلال ولا يحق له الحديث عن انتقاله حاليا.

ويعد القحطاني أحد أشهر هدافي الهلال على مدار تاريخه وأحد نجوم السعودي في السنوات الأخيرة.

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