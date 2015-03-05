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"تى إى داتا": انتهينا من توصيل 2 مليون منزل بالألياف الضوئية من أصل 4

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"تى إى داتا": انتهينا من توصيل 2 مليون منزل بالألياف الضوئية من أصل 4 "تى إى داتا": انتهينا من توصيل 2 مليون منزل بالألياف الضوئية من أصل 4
أعلن المهندس أحمد أسامة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا"، أنه تم الانتهاء من خطة الشركة الخاصة بإحلال كابلات الألياف الضوئية بديلا عن الكابلات النحاسية لـ2 مليون منزل نهاية العام الماضى من أصل 4 ملايين منزل مستهدف خلال الخطة، وجارى استكمال باقى الخطة بنهاية العام.

وأضاف المهندس أحمد أسامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخطة الخاصة بإحلال كابلات الألياف الضوئية بديلا عن الكابلات النحاسية، وتركيب كبائن Msan، يستهدف رفع كفاءة الانترنت وبالتالى يستطيع العملاء الحصول على السرعات التى يريدونها كاملة.

وأوضح أحمد أسامة، أن الشركة المصرية للاتصالات ستعلن شهريا عن أماكن إحلال وتركيب كابلات الفايبر، مشيرا إلى أن الشركة تخبر المستخدمين بتغيير الأرقام من خلال الخطابات، وموقع الشركة وعبر الاتصال بهم، لافتا أن المدة الزمنية التى يمكن أن تنقطع بها الخدمة تستغرق يوما واحدا، وبحد أقصى 5 أيام.


>المصرية للاتصالات تعلن عن مناطق إحلال الكابلات النحاسية الشهر الجارى
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