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زويل وساويرس أبرز المتحدثين فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى

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زويل وساويرس أبرز المتحدثين فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى زويل وساويرس أبرز المتحدثين فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى
نشر موقع المستقبل، الموقع الرسمى للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ، المزمع عقدها منتصف الشهر الحالى، أسماء جميع المتحدثين أثناء جلسات المؤتمر، والذين بلغ عددهم 52 متحدثاً حتى الآن، أبرزهم العالم المصرى الدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء، وأستاذ بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ونجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، ورجل الأعمال أحمد هيكل رئيس مؤسس شركة القلعة القابضة، والدكتور هانى سرى الدين مؤسس ورئيس مجلس إدارة سرى الدين وشركاه ومحمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين للأليانز والرئيس أوباما، ومحمد زكى السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن دولة مصر

وكذلك أحمد عبد الكريم جلفار الرئيس التنفيذى لمجموعة اتصالات، وعادل على عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة العربية للطيران، وآلان بجانى الرئيس التنفيذى لماجد الفطيم القابضة، وعارف نقفى مسعود مؤسس والرئيس التنفيذى لمجموعة أبراج المجموعة عن دولة الامارات

وأحمد بوزر رئيس شركة كوكا كولا العالمية وعمرو عوض الله قسم النقل والمؤسس المشارك، Cloudera عن الولايات المتحدة الأمريكية، وعبداللطيف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى عن دولة الكويت، وعلى فرماوى نائب رئيس الشركة من شركة مايكروسوفت ورئيس مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا عن دولة تركيا.
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