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اليوم.. النطق بالحكم على 67 إخوانى متهمين فى أحداث ديوان محافظة سوهاج‎

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اليوم.. النطق بالحكم على 67 إخوانى متهمين فى أحداث ديوان محافظة سوهاج‎ اليوم.. النطق بالحكم على 67 إخوانى متهمين فى أحداث ديوان محافظة سوهاج‎

صورة أرشيفية

تعقد محكمة جنايات سوهاج، بعد قليل، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، جلسة للنطق بالحكم على 67 من المنتمين لجماعة الإخوان، بينهم 12 محبوسين متهمين في واقعة محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وكانت المحكمة قد اجلت النطق بالحكم فى القضية الى جلسة اليوم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام مبني ديوان عام محافظة سوهاج، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي علي قوات تأمين المبني، والشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع سوهاج والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكانت المحكمة قد اجلت المحاكمة إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.

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