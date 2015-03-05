الجيش الليبى يقصف قاعدة "معيتيقة الجوية" للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

أكدت مصادر إعلامية أن الجيش الليبى قام بقصف قاعدة معيتيقة الجوية للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

وكانت طائرة حربية قد قصفت محيط مطار معيتيقة الليبى الدولى بالعاصمة الليبى طرابلس أمس.

وأكد عصام النعاس متحدث اللجنة الأمنية المشتركة بالعاصمة الليبية طرابلس، فى تصريح صحفى أمس الأربعاء، "أن طائرة حربية قصفت محيط مطار معتيقة الدولى بطرابلس، دون أن يسفر عن أى خسائر بشرية، لافتا إلى أن القصف أسفر عن أضرار مادية فقط.

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