أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين وتصيب 2 قبالة سواحل غزة

Google+ Print
القوات الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين وتصيب 2 قبالة سواحل غزة القوات الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين وتصيب 2 قبالة سواحل غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة صيادين فلسطينيين وأصابت اثنين آخرين بعد إطلاقها النيران صباح اليوم على قوارب الصيد قبالة سواحل قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن الزوارق الحربية الاسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين فى منطقة بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة مما أدى الى اصابة اثنين.
>وأضاف عياش أن اصابة أحد الصيادين وصفت بالخطيرة وتم نقلهما الى مستشفى الشفاء فى مدينة غزة لتلقى العلاج، وأشار إلى أن بحرية الاحتلال اقتادت أحد مراكب الصيد إلى ميناء اسدود، واعتقلت ثلاثة كانوا على متنه.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال،كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365