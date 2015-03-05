القوات الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين وتصيب 2 قبالة سواحل غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة صيادين فلسطينيين وأصابت اثنين آخرين بعد إطلاقها النيران صباح اليوم على قوارب الصيد قبالة سواحل قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن الزوارق الحربية الاسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين فى منطقة بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة مما أدى الى اصابة اثنين.

>وأضاف عياش أن اصابة أحد الصيادين وصفت بالخطيرة وتم نقلهما الى مستشفى الشفاء فى مدينة غزة لتلقى العلاج، وأشار إلى أن بحرية الاحتلال اقتادت أحد مراكب الصيد إلى ميناء اسدود، واعتقلت ثلاثة كانوا على متنه.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال،كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.

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