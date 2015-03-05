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بلاغ للنيابة العامة بالغردقة يطالب بضبط 36 شخص يحرضون على العنف على الفيس بوك

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بلاغ للنيابة العامة بالغردقة يطالب بضبط 36 شخص يحرضون على العنف على الفيس بوك بلاغ للنيابة العامة بالغردقة يطالب بضبط 36 شخص يحرضون على العنف على الفيس بوك

بدأت نيابة الغردقة الجزئية التحقيق في البلاغ رقم 1367 اداري قسم ثان الغردقة والمقدم من احد المحامين والذي يطالب فيه اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ادمن ومسؤولي 36 صفحة علي موقع الفيس بوك لتحريضها علي العنف والقتل وتخريب المنشات العامة والخاصة وتكدير الامن والسلم العام وترويع المواطنين عن طريق استخدام الاسلحة والقنابل والمتفجرات والمواد الحارقة لبث الرعب وارهاب المواطنين مما نتج عنه قتل واصابة بعض المواطنين واستهداف افراد الجيش والشرطة وأعضاء النيابة.

وطالب مقدم البلاغ سرعة تتبع هذه الصفحات وضبط واحضار القائمين عليها واجراء التحريات اللازمة من خلال جهاز الامن الوطني وادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية.

وقررت النيابة استدعاء مقدم البلاغ لسماع أقواله في البلاغ.

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