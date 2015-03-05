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ضبط 4 أشخاص لتورطهم في قضايا مختلفة بالمنيا‎

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ضبط 4 أشخاص لتورطهم في قضايا مختلفة بالمنيا‎ ضبط 4 أشخاص لتورطهم في قضايا مختلفة بالمنيا‎

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا ، من القبض على 4 أشخاص بينهم طالب لتورطهم في قضايا قتل وشروع فى قتل وسرقة وإطلاق أعيرة نارية.

تلقى اللواء محمد صادق مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديريه ، بضبط ابو بكر . ع . ح 54 سنه فلاح ومقيم بجزيرة شارونه بمغاغة ، والمطلوب ضبطه وإحضارة فى القضية رقم 29611 لسنة 2014 إدارى مركز بنى مزار ( شروع فى قتل ) ، وضبط محمد . ف . م 28 سنه طالب ومقيم بزهرة بالمنيا ، والمطلوب ضبطه وإحضارة فى القضية رقم 14057 لسنة 2014 إدارى مركز ابوقرقاص ( سرقة ) .

كما تم القبض على خالد . ف . ع 38 سنه فلاح ومقيم بعزبة محجوب بمركز المنيا ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة القضية رقم 14275 لسنة 2013 إدارى مركز المنيا (قتل) . وضبط أسامة . ر . ع 22 سنه فلاح ومقيم بملوى ، والمطلوب ضبطه واحضارة فى القضية رقم 791 لسنة 2014 جنح قسم ملوى ( سرقة) .

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