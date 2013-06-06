دار الفتوى فى طرابلس اللبنانية تدعو إلى الانسحاب الفورى من شوارع المدينة

دعت دار الفتوى بطرابلس اللبنانية، المسلحين، إلى الانسحاب من الشوارع فورا، مشددة على ضرورة قيام الجيش والقوى الأمنية بواجبها بشكل تام وكامل فى كل مناطق التوتر، وبنفس المستوى والجدية والمحاسبة.

وأكدت دار الفتوى، فى بيان لها، اليوم، على أن طرابلس ليست ساحة حرب، وأى تقاتل داخلى تحت أى ذريعة حرام شرعا، وكذلك التقاتل بين الجيش والمواطنين ما هو إلا مشروع فتنة ومؤامرة تحاك للمدينة وأهلها.

وطالبت بالهدوء والتلاقى والإجتماع لحل كل الإشكالات بتفاهم وحوار ووصول كل إلى حقه.

من ناحية أخرى، وقعت اشتباكات بين الجيش اللبنانى وعدد كبير من المسلحين فى أحياء التل والنجمة، وعدد من شوارع طرابلس.

وأشارت المعلومات الأولية إلى احتدام الاشتباكات بين الجيش اللبنانى والمسلحين فى شارع التل، حيث تستخدم فيه كافة الأسلحة والقذائف.

فيما كشفت معلومات من طرابلس لـموقع "النشرة" الإلكترونى، أن بعض المجموعات السلفية تتحضر لتنفيذ هجوم على الجيش اللبنانى.