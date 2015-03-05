إصابة شخصين في حادثي سير منفصلين بالخارجة في الوادي الجديد‎

تلقي اللواء نبيل العشري ،مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول شخصين مصابين إلي مستشفى الخارجة العام في حادث سير.

وتبين إصابة كلا من علاء أيمن عبد العزيز 18 سنة ومقيم حي القلقان بمدينة الخارجة، وأحمد سيد ابو القاسم 23 سنة ومقيم حي الأمل بمدينة الخارجة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بين دراجة نارية يقودها الأول وبين تروسيكل يقوده فراج . حسن . عبد العال 50 سنة موظف ومقيم الخارجة.

وتم نقل المصابين إلي مستشفى اسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر للواقعة المحضر رقم 1548 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.