أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة شخصين في حادثي سير منفصلين بالخارجة في الوادي الجديد‎

Google+ Print
إصابة شخصين في حادثي سير منفصلين بالخارجة في الوادي الجديد‎ إصابة شخصين في حادثي سير منفصلين بالخارجة في الوادي الجديد‎

صورة أرشيفية

 

تلقي اللواء نبيل العشري ،مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول شخصين مصابين إلي مستشفى الخارجة العام في حادث سير.

وتبين إصابة كلا من علاء أيمن عبد العزيز 18 سنة ومقيم حي القلقان بمدينة الخارجة، وأحمد سيد ابو القاسم  23 سنة ومقيم حي الأمل بمدينة الخارجة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بين دراجة نارية يقودها الأول وبين تروسيكل يقوده  فراج . حسن . عبد العال  50 سنة موظف ومقيم الخارجة.

وتم نقل المصابين إلي مستشفى اسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر للواقعة المحضر رقم 1548 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا