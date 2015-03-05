خطوات بسيطة لمكياج كشخة الجمعة

تخططين لقضاء سهرة مميّزة مع صديقاتك يوم الجمعة، وتودّين الظهور بلوك جديد ومكياج مميز؟! إليك هذا المكياج المميز لكشخة يوم الجمعة، بحيث ستسألك الصديقات جميعهن عن سرّ هذه الإطلالة المميزة! إنها إطلالة الأي لاينر الأسود وظلال العيون البنفسجي اللذين يُظهران جمال عينيك مع العدسات اللاصقة الزرقاء.



ولتطبيق هذا المكياج، إليك خطوات بسيطة وسهلة:

1- ابدئي التحضير من خلال ماسك التقشير، في بداية الأسبوع.

2- استعيني بالمرطّب قبل تطبيق المكياج لإضفاء تألّق على بشرتك.

3- طبّقي كريم التصحيح على وجهك ورقبتك بشكل متساوٍ وبلون يليق بلون بشرتك.

4- استعيني بظلال العيون البنفسجي مع القليل من الفضيّ عند الزاوية الداخلية للعين.

5- ضعي القليل من الذهبي اللامع على جفنيك العلويَين وتحت حاجبيك لتضفي إضاءة على العين.

6- الأي لاينر المجنّح على طريقة النجمات سيمنح عينيك اتّساعاً مميّزاً.

7- طبّقي الماسكرا بخفة، وانتهبي إلى أنّها تمنح العين جمالا مميزاً.

8- ننصحك هنا باختيار بودرة الخدود الخوخيّة التي تليق باللون البنفسجي.

9- نترك خيار أحمر الشفاه لك، على أن تختاريه بالشكل المناسب للون بشرتك وملابسك. وفي هذه الإطلالة، قد اخترنا الأحمر القاتم.

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