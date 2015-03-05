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مدرس يتعدى بالضرب على طالب بمدرسة ابتدائي في الوادي الجديد‎

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مدرس يتعدى بالضرب على طالب بمدرسة ابتدائي في الوادي الجديد‎ مدرس يتعدى بالضرب على طالب بمدرسة ابتدائي في الوادي الجديد‎

 

أرشيفية

قام معلم بمدرسة ابتدائية بالخارجة في الوادي الجديد، بالتعدي على طالب بالضرب، مما أدى الى إصابته بكسر بسلامية الأصبع الخنصر باليد اليسري.

تلقى اللواء نبيل ​ا​لعشرى مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا​ ​من قسم شرطة الخارجة  تبلغ من س ت ح موظفة، وتقيم دائرة قسم شرطة الخارجة، بقيام مصطفي ص م – مدرس بمدرسة التعليم الأساسي ببولاق ” الخارجة ” بالتعدي علي نجلها ن ع إ 11 سن​ة​ – الطالب بذات المدرسة بالضرب مما أحدث إصابات به.

بتوقيع الكشف الطبي علي الطالب المذكور تبين إصابته بكسر بسلامية الأصبع الخنصر باليد اليسرى.. جاري إستدعاء المشكو في حقة لسؤاله،  تحرر المحضر رقم 1615 جنح الخارجة 2015م .

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