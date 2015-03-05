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17 مليون جنيه لصرف حافز الإثابة المتوقف منذ 4 أشهر للعاملين بتعليم البحر الأحمر

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17 مليون جنيه لصرف حافز الإثابة المتوقف منذ 4 أشهر للعاملين بتعليم البحر الأحمر 17 مليون جنيه لصرف حافز الإثابة المتوقف منذ 4 أشهر للعاملين بتعليم البحر الأحمر

أرشيفية

خصصت وزارة المالية 17 مليون جنيه، لصرف حافز الإثابة المتوقف صرفه منذ 4 أشهر للعاملين بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومن المقرر بدء الصرف بمختلف الإدارات التعليمية خلال أيام.

كان نحو 5 آلاف من العاملين بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر من المدرسين والموجهين والإداريين بتدخل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وهاني دميان وزير المالية لتوفير اعتمادات مالية لصرف حافز الإثابة المتوقف صرفه منذ 4 أشهر لجميع العاملين.

وأكد عدد من العاملين بالتربية والتعليم أن حافز الإثابة يمثل نحو ربع المرتب الشهري وأنه تم تقديم مذكرات لعدة جهات للتدخل لصرف حافز الإثابة ولم تتم الاستجابة لمطالبه.

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