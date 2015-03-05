أمن البحيرة: عاطلان حاولا تهريب شقيقهما وراء إشاعة قنبلة "محكمة إيتاى"

صرح اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لـ"اليوم السابع"، أنه بفحص البلاغ المتعلق بمحكمة إيتاى البارود، والذى يفيد بوجود جسم غريب داخل مبنى محكمة إيتاى البارود وجه بسرعة انتقال قوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالاستعانة بكلاب المفرقعات، وتبين عدم وجود أى أجسام غريبة داخل المبنى.

وأضاف أنه على الفور وجه تعليمات للواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث، للوقوف على ملابسات هذا البلاغ وأثناء الفحص تمكن فريق البحث، من ضبط كل من "أحمد م ع" عاطل سبق اتهامه فى عدد (6) قضايا متنوعة "بلطجة، سلاح، سرقة بالإكراه، آداب" أخرهم القضية رقم 2438/2010 جنح قسم دمنهور "بلطجة"، و"هشام م ع" عاطل ومقيمان أبو الريش قسم دمنهور حال قيامهما بإثارة الإشاعات والفوضى بوجود قنبلة داخل مبنى المحكمة، مما أثار حالة من الفوضى وهرولة المتواجدين لخارج مبنى المحكمة، الأمر الذى ترتب عليه قيام الهيئة القضائية والموظفين بترك العمل، وذلك بغرض تهريب شقيقهما "عبد الحميد م ع" عاطل ومقيم بذات الناحية المعروض صحبة الحراسة اللازمة على محكمة إيتاى البارود على ذمة القضية رقم 1498/2013 جنايات قسم شرطة دمنهور "قتل"، وأنهما افتعلا ذلك فى محاولة منهما لتهريب المتهم المذكور .

وبسؤال أمين شرطة سرى صلاح عوض بركات والمعين لحراسة المحكمة، أقر بمضمون ما سبق وقيام المذكورين بترديد عبارات بوجود قنبلة لإثارة الفوضى حتى يتمكنوا من تهريب شقيقهم، وتحرر المحضر 2528/2015 إدارى المركز .