فيديو - كيف حول عبد الشافي تعليمات مدربه إلى هدف رائع؟

عاد محمد عبد الشافي نجم الزمالك المعار إلى أهلي جدة للظهور المؤثر بتألقه وصناعته هدف في دوري أبطال آسيا.

وصنع عبد الشافي هدفا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة أمام ناساف الأوزبكي في المباراة التي انتصر فيها الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف.

وطالب السويسري كريستان جروس المدير الفني لنادي الأهلي من عبد الشافي أدوار هجومية يدعم بها الخط الأمامي للفريق بعد تعادله في ثلاث مباريات متتالية أمام الهلال والخليج بالدوري والأهلي الإماراتي بدوري أبطال آسيا.

واستطاع عبد الشافي ترجمة تعليمات مدربه إلى واقع على أرض الملعب في مباراة ناساف الأوزبكي وأرسل عرضية حولها المهاجم السوري عمر السومة برأسه داخل الشباك.

وجاءت تعليمات جروس لعبد الشافي بتقديم المزيد من الأدوار الهجومية لاقتناعه بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها نجم نادي الزمالك إذ يرى أن رحيله بعد نهاية الإعارة سيترك فراغا فنيا لأنه لاعب لا يعوض بحسب تصريحات سابقة له.

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