أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو - كيف حول عبد الشافي تعليمات مدربه إلى هدف رائع؟

Google+ Print
فيديو - كيف حول عبد الشافي تعليمات مدربه إلى هدف رائع؟ فيديو - كيف حول عبد الشافي تعليمات مدربه إلى هدف رائع؟

عاد محمد عبد الشافي نجم الزمالك المعار إلى أهلي جدة للظهور المؤثر بتألقه وصناعته هدف في دوري أبطال آسيا.

وصنع عبد الشافي هدفا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة أمام ناساف الأوزبكي في المباراة التي انتصر فيها الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف.

وطالب السويسري كريستان جروس المدير الفني لنادي الأهلي من عبد الشافي أدوار هجومية يدعم بها الخط الأمامي للفريق بعد تعادله في ثلاث مباريات متتالية أمام الهلال والخليج بالدوري والأهلي الإماراتي بدوري أبطال آسيا.

واستطاع عبد الشافي ترجمة تعليمات مدربه إلى واقع على أرض الملعب في مباراة ناساف الأوزبكي وأرسل عرضية حولها المهاجم السوري عمر السومة برأسه داخل الشباك.

وجاءت تعليمات جروس لعبد الشافي بتقديم المزيد من الأدوار الهجومية لاقتناعه بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها نجم نادي الزمالك إذ يرى أن رحيله بعد نهاية الإعارة سيترك فراغا فنيا لأنه لاعب لا يعوض بحسب تصريحات سابقة له.

شاهد الهدف من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي

فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو)

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو)

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول»

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول»