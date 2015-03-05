جماهير الأهلي: عرضيات عبد الشافي ' شفاء ' .. ومشجعي الهلال: لنا الله!

استعادت جماهير أهلي جدة الثقة سريعا في محمد عبد الشافي نجم الزمالك المعار إلى الفريق بعد تألقه أمام ناساف الأوزبكي وصناعته هدف رائع ساهم في حصد ثلاث نقاط ثمينة بدوري أبطال آسيا.

وتغزلت جماهير الأهلي في أداء عبد الشافي ومدحت أدائه الهجومي الذي أضاف كثيرا من فاعلية الخط الأمامي للفريق.

وتحدث أحد مشجعي الأهلي نقاط عن معادلة أعادت الفريق لطريق الانتصارات بعد ثلاث تعادلات اثنين منها بالدوري وآخر بدوري أبطال آسيا.

فيما وصف أحد مشجعي الأهلي عرضيات عبد الشافي بالشفاء نظرا لتميزها وتسببها في صنع هدف مهم بالمباراة الآسيوية.

ويرى مشجع أهلاوي آخر أن عرضيات عبد الشافي أهم مكاسب اللقاء بعد عودة معتز هوساوي نجم الفريق

أما مشجع الهلال الذي شاهد المباراة عبر عن إعجابه بعبد الشافي وعرضياته وقان بينه وظهيري الأهلي ليصف حاله بجملة "لنا الله".