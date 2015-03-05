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اليوم.. نظر دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة

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اليوم.. نظر دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة اليوم.. نظر دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة
تنظر اليوم الخميس الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة لإقناع مواطنة عن طريق الغش بأنهم التليفزيون المصرى لإجراء مداخلة تليفزيونية معها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار يوسف موريس وعضوية المستشارين طارق غانم وبهاء عبد الحكيم وأمانة سر على عبد الفتاح.

وقالت عريضة الدعوى إن مقيمتها وتدعى "سالونايز ع" كانت خارجة من مسجد السيدة زينب وإن اثنين استوقفاها طالبين منها الحديث وعندما سألتهما عن القناة التى يعملان بها أكدا لها أنهما من التليفزيون المصرى وكانا معهما ميكروفون لا يوجد به علامات تدل على نوع القناة.

وأشارت عريضة الدعوى أن المدعية تلقت تليفونا من أحد أقاربها يعاتبها على قيامها بمداخلة مع قناة الجزيرة، وأضافت أن المراسل قام بتضليلها واستقطع بعض الكلمات من حديثها، وكانت تتحدث عن المولد النبوى ووجدت أن كلامها يذاع أثناء مظاهرات الإخوان.

وقالت عريضة الدعوى إن المدعية تعرضت لهجوم من أهلها وجيرانها لعملها مداخلة مع قناة الجزيرة المعادية لمصر، وأشارت العريضة إلى أن المدعية أصابتها وعكة صحية وأضرار نفسية بسبب هذا الغش.

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مصر 365