الحكم بـ 180 ألف جنيه نفقة لمطلقة بعد 4 سنوات انتظار

قضت محكمة الأسرة بـ"زنانيرى" بالحكم بمبلغ 180 ألف جنيه نفقة للزوجة "خديجة.م" بعد 4 سنوات أمام القضاء.

وكانت قد أقامت "خديجة.م " دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بـ"زنانيرى"، ضد طليقها "سمير.خ" مدير أحد البنوك، بعد أن تركها وطفلتها وتزوج عليها وامتنع عن دفع النفقة التى قضت بها المحكمة لهما.

وقالت الزوجة "خديجة" صاحبة الـ30 عاما: لم أكن أتصور أن زوجى الذى أحببته منذ أيام الدراسة ستنتهى معه حياتى بهذا الشكل ويتركنى دون مقدمات عندما تظهر فى حياته امرأة أجمل ويرمى طفلته ولا يسأل عليها.