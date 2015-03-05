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اليوم.. استكمال التحقيق مع نقيب شرطة متهم بسرقة 90 ألف جنيه

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اليوم.. استكمال التحقيق مع نقيب شرطة متهم بسرقة 90 ألف جنيه اليوم.. استكمال التحقيق مع نقيب شرطة متهم بسرقة 90 ألف جنيه
تستكمل، اليوم الخميس، نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحقيق مع 5 متهمين من بينهم نقيب شرطة بقسم الخانكة، على خلفية اتهامهم بسرقة 90 ألف جنيه من داخل سيارة مملوكة لصاحب شركة أدوية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الضابط تم ضبطه بصحبة 4 آخرين خلف مجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيث اشتبهت فيهم إحدى الدوريات الأمنية التى راقبتهم وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 90 ألف جنيه بعد قيامهم بكسر زجاج سيارة صاحب شركة أدوية وسرقة حقيبة بداخلها.

ويشار إلى أن المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أمر بضبط وإحضار محامٍ مفصول من نقابة المحامين منذ 4 سنوات، لضلوعه فى ذات القضية.

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