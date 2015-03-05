اليوم..الحُكم فى استئناف المتهمين بـ"دهس تلميذ مدرسة النشرتى" على حبسهم

تنطق اليوم محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، بالحكم فى الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين فى قضية "دهس تلميذ مدرسة النشرتى"، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضى بحبس كل من مدير المدرسة ومسئول الأمن ومسئول التغذية 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، والحبس سنتين وكفالة 500 جنيه لسائق سيارة التغذية المتهم الرئيسى فى القضية لجلسة 5 مارس القادم للحكم.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر من العام الجارى، حينما لقى الطفل "أدهم محمد أحمد" بمدرسة أمين النشرتى بإدارة أطفيح التعليمية بمحافظة الجيزة، مصرعه بعد أن دهسته سيارة التغذية المدرسية، كما أصيب الطفل "إبراهيم وليد" بنفس المدرسة بإصابات خطيرة إثر الحادث.

ووجهت النيابة العامة لكل من مدير المدرسة ومسئول التغذية ومشرف الأمن وسائق سيارة التغذية تهما بالتقصير والإهمال، الذى تسبب فى وفاة طفل وإصابة آخر.

وقرر الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة السابق، إيقاف كل من أحمد عبد العزيز مدير إدارة أطفيح التعليمية، وعيد نصر الله عوض، مدير مدرسة أمين النشرتى الابتدائية، ومحمد عبد الرحمن يوسف، مسئول الأمن بالمدرسة، عن العمل لمدة 3 أشهر، للإهمال والتقصير فى أداء الواجبات الوظيفية، مما تسبب فى وفاة التلميذ بالصف الثالث الابتدائى.

>