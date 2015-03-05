دراسة: الإصابة بمرض ألزهايمر تبدأ عند سن 20 سنة

الإصابة بمرض ألزهايمر

مرض ألزهايمر يبدأ فى سن 20 سنة

الحل الوقاية من ألزهايمر فى بداية مرحة تكونه

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالىhealth@youm7.com

موضوعات متعلقة..

باحثون مكسيكيون يبتكرون اختبار جلد لتشخيص مرض ألزهايمر والشلل الرعاش

>

مرض ألزهايمر هو مرض العصر، ومن أهم التحديات التى تقابل الأطباء فى أيامنا هذه، وسوف يصيب نسبة كبيرة من أبناء الجيل الحالى إن لم يكتشف له أسلوب وقاية وأسلوب علاج فعال.>ووفقا لموقع Diabetesinsider.com المختص فى الأمراض فإن دراسة جديدة من كلية فاينبيرج للطب بجامعة ولاية نورث ويسترن فى الولايات المتحدة الأمريكية، تكشف أن علامات الإصابة بمرض ألزهايمر تبدأ فى المراحل العمرية الأولى من الشباب، هذا يعنى أن عوامل الإصابة بالمرض أكثر تعقيدا مما كان يعتقد الأطباء حسبما يقول قائد الدراسة بروفيسور تشانجيز جينو.>ويقول الأطباء إن هناك علامات للإصابة بمرض ألزهايمر تظهر فى الدماغ وتشمل، تراكم صفائح من بروتين يدعى "الأميلويد" فى الدماغ، ووجد الباحثون فى الدراسة أن هذه التغييرات العصبية من الممكن أن تبدأ فى سن 20 سنة، وقد يأخذ الأمر ما يصل إلى 6 عقود حتى تصبح الحالة مريضة فعلية بألزهايمر.>ويشير جينو إلى أن وسائل التشخيص الحديثة أتاحت رؤية الصفائح البروتينية الممرضة فى أدمغة بعض الشباب، وهو ما يعنى ضرورة بداية الوقاية والتخلص من هذه البروتينات فى وقت مبكر جدا من الحياة، على الرغم من عدم وضوح آلية تكون بروتينات "أميلويد" ودورها الفعلى فى الإصابة بالمرض، لكن كل ما هو معروف عنها ارتباطها بأعراض ألزهايمر.