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“الخارجية الإمارتية” تحذر مواطنيها من السفر إلى الهند

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“الخارجية الإمارتية” تحذر مواطنيها من السفر إلى الهند “الخارجية الإمارتية” تحذر مواطنيها من السفر إلى الهند

 

حذرت وزارة الخارجية الإماراتية، مواطني الدولة من السفر إلى الهند في الوقت الحالي، نظراً لانتشار مرض إنفلونزا الخنازير على نطاق واسع في مناطق مختلفة، مشيرة إلى أن “على المواطنين المتواجدين حالياً في الهند ضرورة تجنب المناطق التي ينتشر فيها المرض والمناطق العامة، التي يحتمل أن ينتشر فيها”.

وقال مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية، راشد الظاهري، إن “هذا التحذير يأتي من حرص دولة الإمارات على رعاية وسلامة كافة مواطني الدولة المسافرين للخارج، وللتأكيد على أهمية الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تهدف إلى سلامتهم”.

ودعا الظاهري مواطني الدولة، المسافرين إلى الهند، إلى “ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتواصل مع سفارة الدولة في نيودلهي على الأرقام التالية 911126111111+، أو إدارة العمليات 024449600، وضرورة التسجيل في خدمة تواجدي والاطلاع على إرشادات ونصائح السفر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية www.mofa.gov.ae”.

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