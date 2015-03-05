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اليوم .. أولى جلسات محاكمة 200 متهم من «أنصار بيت المقدس»

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اليوم .. أولى جلسات محاكمة 200 متهم من «أنصار بيت المقدس» اليوم .. أولى جلسات محاكمة 200 متهم من «أنصار بيت المقدس»

أنصار بيت المقدس

تبدأ،اليوم الخميس، هيئة محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة 200 متهم في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس.
> كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 200 من أعضاء وقيادات جماعة “أنصار بيت المقدس”، في القضية رقم ٢١٩٤٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات مدنية نصر أول، المقيِّدة برقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٤ كلي شرق والمعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتخطيط مع تنظيم “القاعدة”، وحركة “حماس” لتنفيذ الكثير من الأعمال العدائية وترويع المواطنين، والقتل العمد، وتخريب المنشآت داخل البلاد، مع استمرار حبس 102 متهم من أعضاء التنظيم، وضبط وإحضار 98 هاربًا.

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