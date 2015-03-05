غضب بين المواطنين بسبب شكل البوابة الجديدة لمدخل الإسكندرية

أثار الشكل الجديد لبوابة الإسكندرية، غضب عدد كبير من مواطنى المحافظة، حيث أعرب عدد من مواطنى الإسكندرية عن استيائهم من تغيير شكل البوابة القديمة والتى كانت تحمل الطراز الرومانى المعمارى إلى البوابة الجديدة التى تحمل شكل أسطوانة حديدية كبرى أقرب إلى التصميمات المعمارية الحديثة.

وأعرب بعض المواطنين عن غضبهم من تغيير شكل البوابة التى كانت تعبر عن الإسكندرية القديمة، وأشاروا إلى أن البوابة الجديدة لا تحمل أى ملمح مميز للعاصمة الثانية وخصوصية محافظة الإسكندرية فى النواحى الثقافية، فيما اعتبرها البعض الآخر تشويها لمظهر جمالى كان يميز محافظة الإسكندرية عن باقى المحافظات.

وقالت إيناس محمود، من مواطنى الاسكندرية بمنطقة سيدى بشر أن البوابة الجديدة لا تعبر عن التاريخ الثقافى المميز للإسكندرية، وإنها شكل أسطوانة حديدية أقرب إلى شكل الماسورة، مما يشوه المظهر الحضارى".

فيما استنكر محمد سامى، من مواطنى الإسكندرية بمنطقة جليم، استخدام شكل الأسطوانة المعدنية لمدخل محافظة الإسكندرية وقال "تناسب أكثر مدخل محافظات البحر الأحمر لاشتهارها بمصانع البترول واستخراج المعادن ونحن محافظة سياحية بالدرجة الأولى ولسنا مدينة صناعية وحصلنا على لقب العاصمة الثقافية للدول العربية".

من جانبه آخر أوضح الدكتور محمد مصطفى، الخبير الأثرى ورئيس هيئة آثار الإسكندرية السابق لليوم السابع، أن البوابة القديمة لم تكن مدرجة فى مجلد التراث بل هى بوابة حديثة أنشئت فى عهد المحافظ الأسبق اللواء عبد السلام المحجوب، مشيرا إلى أن الأمر يرجع إلى اختلاف الأذواق والآراء، ولابد من التغيير، فيما أكد على أن الأهم من شكل البوابة الخارجية لمحافظة الإسكندرية، هو سلامة الطرق وخاصة الطريق الصحراوى والانضباط على الطريق حرصا وحفاظا على أرواح المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور محسن السايح، مدير تفتيش حى غرب بهيئة الآثار بالإسكندرية، لليوم السابع على أن البوابة القديمة ليس لها قيمة أثرية، وهى مجرد مدخل للمدينة.

وقال "كلما كان هناك تجديد كلما كان أفضل"، مشيرا إلى أن الشكل القديم كان غير مناسب وغير معبر عن مدخل رسمى حكومى، يتم من خلال الكشف عن الرخص والتفتيش الأمنى.

موضحا أن الإسكندرية تحمل تاريخ 3 عصور (فرعونى وإسلامى ورومانى)، متسائلا: فلماذا التمسك بالرومانى فقط؟، وقال "البوابة القديمة كانت لا تعبر عما داخل المدينة، والأفضل التغيير، ووضع شكل حضارى يتناسب مع الدور الرسمى الذى تقوم به البوابة مع شىء من الرقى فى الشكل المعمارى والهندسى.