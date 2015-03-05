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جواد ظريف: ايران ليس لديها النية لبناء سلاح نووي

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جواد ظريف: ايران ليس لديها النية لبناء سلاح نووي جواد ظريف: ايران ليس لديها النية لبناء سلاح نووي

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

قال وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف ان ايران ليس لديها نية لبناء سلاح نووي.. واضاف في مقابلة مع “ان بي سي “التلفزيونية الاخبارية الامريكية ” نحن لا نريد بناء سلاح نووي ولا نؤمن بان الاسلحة النووية تحقق الامن لاحد وبالتأكيد ليس لنا.”

واوضح ظريف ان طموحات بلاده النووية هي فقط سعيا لتحقيق “التقدم العلمي” وتعزيز الشعور بالفخر الوطني.

وتابع قائلا انه عندما يتم التوصل الى ذلك التفهم وانتهاء ما وصفه بحالة الهيستريا والمتاجرة بالخوف سيمكن التوصل الى اتفاق لا يضر احد. واعرب ظريف عن اعتقاده بان الاطراف المتفاوضة على وشك التوصل الى اتفاق بشان البرنامج النووي الايراني غير انه حذر في الوقت نفسه بان هناك تفاصيل ينبغي تسويتها.

واتهم ظريف رئيس وزراء اسرائيل بينيامين نتنياهو بمحاولة التأثير على الولايات المتحدة والاطراف المفاوضة الغربية قائلا انه لاصحة لتنبؤات نتنياهو بان ايران امامها عاما او اثنين لتطوير سلاح نووي وهي التنبؤات التي ظل يرددها منذ عام 1992 على حد تعبير وزير الخارجية الايراني. واعرب ظريف خلال المقابله عن امله ازاء التوصل الى اتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الايراني والذي سيظل دائما كذلك حسبما قال.

واكد ان هناك البعض الذين يشعرون بالقلق وربما البعض تأثر بحالة الهيستريا التي حاول امثال نتنياهو خلقها مشيرا الى انه من مصلحة الجميع اتمام مثل هذا الاتفاق.

وردا على سؤال حول ما الذي يجعل الولايات المتحدة تثق في ايران، قال ظريف “نحن لا نطالب احدا بان يثق بنا.” واضاف نحن نعلم ان هناك قدرا كبيرا من عدم الثقة بين الولايات المتحدة وايران مشيرا الى ان الاتفاق المقترح قابل للتحقق وبالتالي لا تطالب ايران بالثقة بل تطلب التحقق وهو المبدأ الذي قبلته.

واعرب عن اعتقاده بان اي شخص عاقل يشجع ويرحب بمثل هذا الاتفاق الذي يشمل آلية للتحقق لضمان استمرار وفاء ايران بالتزاماتها.

وفيما يتعلق بتزايد النفوذ الايراني في العراق وافغانستان وسوريا ودول اخرى، قال ظريف ان ايران ذهبت لمساعدة العراقية للتصدي لتنظيم “داعش ” كما مدت يد المساعدة لحكومة افغانستان في حربها ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

واضاف قائلا ان ايران ذهبت لمساعدة الشعب السوري لمواجهة تنظيم داعش وجبهة النصرة ولكن وزير خارجية ايران تساءل عن اسباب دعم نتنياهو لجبهة النصرة وعن زياراته لعناصر جبهة النصرة الارهابية في المستشفيات الاسرائيلية… واتهم نتنياهو بالسماح بعلاج عناصر جبهة النصرة الارهابيين في اسرائيل وبدعم تلك الجماعة في الجولان على حد تعبيره.
> أ ش أ

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