عمدة نيويورك: عيدي الفطر والأضحى إجازة بالمدارس

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو أمس الأربعاء :” أن عيدي الفطر والأضحى سيعتمدان كعطلة رسمية للمدارس الحكومية في ولايته، بعد سنوات من مطالبة الطائفة المسلمة بالولاية بذلك ” .

وستحصل بذلك مدارس نيويورك على عطلة رسمية يوم 24 سبتمبر المقبل، والذي يصادف عيد الأضحى، كما يصبح عيد الفطر إجازة رسمية في المدارس الحكومية، اعتبارًا من صيف 2016، حسب موقع قناة «العربية».

وقال «دي بلاسيو»، تعليقًا على القرار: «مئات آلاف العائلات المسلمة لن يتوجب عليها الاختيار بعد الآن بين الاحتفاء بأقدس الأيام وبين حضور الحصص في المدرسة».

ويمثل الطلاب المسلمون في المدارس الحكومية نسبة تقل بقليل عن 10%، كما يذكر أن المدارس في نيويورك تحصل على إجازات رسمية في عدة أعياد مسيحية ويهودية.