الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع الهلال والنجمة بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، صباح اليوم الخميس، برئاسة العقيد أشرف شوقى مدير الحماية المدنية بالعاشر، من السيطرة على حريق نشب بمخزن الطابق الثانى بمصنع الهلال والنجمة بمدينة العاشر بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق بمصنع الهلال والنجمة لإنتاج المواد البلاستيكية، وتم إخطار الحماية المدنية، والدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتبين أنه نشب بالمخزن بالطابق الثانى.