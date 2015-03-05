واشنطن تقدم فى مجلس الأمن مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور فى سوريا

عرضت الولايات المتحدة الاربعاء على شركائها فى مجلس الامن الدولى مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور فى النزاع السورى ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ولكن من دون ان تتهم صراحة النظام السورى بذلك.

وافاد دبلوماسيون ان اعضاء المجلس ال15 سيبدأون الخميس، على مستوى الخبراء، مناقشة هذا النص الذى تأمل واشنطن اقراره اعتبارا من الجمعة.

ويتضمن مشروع القرار اشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذى يجيز لمجلس الامن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.