إحباط محاولة هروب 3 طلاب مطلوبين أمنياً إلى دولة السودان

أحبطت إدارة أمن الموانئ بميناء قسطل البرى جنوب محافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، محاولة هروب 3 طلاب مطلوبين أمنياً، قبل سفرهم إلى دولة السودان.

وتلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، إخطاراً بضبط "عبد الرحمن.ع.ب" 23 سنة، ومقيم محافظة الدقهلية، و"محمد.ع.ع"، 21 سنة، ومقيم ميت غمر الدقهلية، و"مصطفى.م.ع" 24 سنة، ومقيم بذات العنوان، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهم لدولة السودان.

ومن خلال التنسيق مع فرع الأمن الوطنى، تبين أن الأول والثانى مطلوبان فى قضية بمركز ميت غمر، والثالث مطلوب فى قضية أمن دولة عليا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.