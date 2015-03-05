الخارجية : مصر جمعت 10مليارات دولار لإعادة إعمار غزة

قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سري، لم ينجح في أداء مهمته في غزة.

وأضاف في مداخلة على فضائية “صدى البلد”، أن “سري”، في فشل التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية حول غزة.

وأشار” عبدالعاطى”، إلى وجود محاولات من بعض القوى الدولية، لإضعاف دور مصر في غزة، منوها إلى أن تلك المحاولات، فشلت فشلا ذريعا، مؤكدًا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة، التي تتحرك من أجل القضية الفلسطينية، وأنها نجحت في جمع 10 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة، موضحًا أن الدور المصري في غزة يعتبر مسئولية تاريخية لن تتخلى مصر عنه.